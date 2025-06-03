وفاة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

والفنانة القديرة من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948.والتحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه.بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.وانضمت سميحة إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.وكانت آخر مشاركاتها السينمائية في فيلم "ليلة العيد"، الذي عرض 2024، وهو من بطولة ، عبدالغفور، ، ، ، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد ، وإخراج .