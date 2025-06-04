لهذا السبب.. نجم باب الحارة يتخلى عن هويته السورية

وقال كريم إنه كان خارج البلاد وعند عودته اكتشف ان والدته المريضة بالسكري قد تأزمت حالتها الصحية ما استدعى نقلها الى احدى اهم المستشفيات في العاصمة السورية، وعند إدخالها المستشفى قام بتسليمهم هويته.وتابع ان الطبيب المعالج قرر بتر اصبع الابهام، وهو ما قام به بالفعل، الا انه في اليوم التالي قال له إنه سيقوم ببتر 3 أصابع أخرى أيضا، بمساعدة طلاب السنة الخامسة، وهو ما اعترض عليه علي كريّم باعتبار ان والدته ليست للتجارب للطبيب والطلاب.من هنا، عمد الى نقلها الى مستشفى آخر، وعند عودته الى المستشفى الأولى ليأخذ هويته، الا ان المستشفى طلبت مبلغ 11 الف ليرة ، فاعترض علي كريّم على هذا الامر باعتبار ان والدته لم تبقَ سوى يوم واحد في المستشفى، والمبلغ المطلوب كبير جدا وهو نصب، بحسب تعبيره، ليشير الى انه قام بترك هويته في المستشفى، ويعتمد جواز سفره في المعاملات الرسمية".