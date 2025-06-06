نقابة الفنانين تنعى فنانة عراقية كبيرة

وقالت في بيان، انها " تنعى رحيل الفنانة غزوة الخالدي والتي وافتها هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".وأضافت، ان "الفنانة الراحلة ممثلة عراقية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1965 تعتبر من روائد حيث قدمت العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحا كبيرا وحققت شهرة واسعة من خلال عملها بالسينما وفي الدراما ".وأشارت إلى أنها "عملت في ميادين متنوعة، مسرح، سينما، تلفزيون، اذاعة، وكتابة درامية، كانت تجد روحها في هذه الميادين خاصة المسرح الذي كان له ثقلاً حقيقياً في اختياراتها، وكما اشتغلت في الإذاعة منذ عام 1972 لتتناغم بها وتؤسس غزوة كما هي. كان أول ظهور لها على خشبة المسرح حين كانت لاتزال طالبة في الجميلة سنة 1965 في مسرحية (الطوفان)".