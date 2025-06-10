الفنانة يسرا والقيصر كاظم الساهر يتصدران الترند.. ما قصة الصورة المنتشرة؟

وتبدو القصة متوافقة مع أجواء ، إذ تظهر فيه الفنانة وهي ترتدي سترة رياضية وتعصب جبينها بشريط أبيض وتعانق خروفا، فيما الفنان يرتدى قميصا مميزا ويبدو كما لو كان يستعد لذبح الأضحية.ورجح نشطاء أن الصورة تعود إلى حقبة التسعينيات وتم التقاطها ضمن جلسة تصوير، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، جمعت بين الفنانين المحبوبين.وسبق أن علّق مؤخرا بطريقته العفوية المحببة على الضجة التي أحدثتها إطلالته الأحدث والتي تصدرت "الترند"، مؤكداً أنه لم يغيّر أي شيء في شكله إلا تسريحة شعره.وجاء ذلك خلال حفله الأخير مع جمهوره بدبي، فقد ردّ على مَن يتغزل بتسريحة شعره الجديدة، قائلاً بعفوية: "والله ما مساوي شي".وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع بالتصفيق، كما أثنوا على وسامته وطريقة تصفيف شعره المختلفة عن تصفيفاته السابقة، التي غيّرت من شكله ومنحته إطلالة جذابة وأكثر شباباً.وبين صيحات الإعجاب والتصفيق، انهالت التعليقات من القاعة: "تسريحة تموت"، "صوته وتسريحته كل شي حلو"، "حلو ".