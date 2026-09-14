نقابة الفنانين السوريين لأصالة نصري: أهلا بك في بلدك سوريا

ورحب الناطور بعودة الفنانة إلى بلدها، مشيدا بمكانتها الفنية ومواقفها الإنسانية والوطنية.وقال إن "الأصالة" لا تقتصر على الاسم أو الموهبة، بل تحمل معنى أعمق يرتبط برؤية الإنسان بعينين لا بعين واحدة، وإدراك أهمية التعايش في هذه البلاد التي وصفها بـ"الطيبة".وأضاف أن "الأصالة تعني أيضا الوعي بتاريخ بوصفها أرض الحضارات والتعايش والسلام، إلى جانب القدرة على تسجيل موقف وطني وأخلاقي وإنساني، ولا سيما في الأوقات الصعبة التي "شحّ فيها تسجيل المواقف".واستشهد الناطور ببيت شعري قائلا: "تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل"، في إشارة إلى قيمة المواقف وتمسك أصحابها بها.وأكد نقيب الفنانين أن "ليست مجرد صوت شجي"، ولا مجرد فنانة ملتزمة بالفن وقيمه ومثله، بل هي فنانة تفتخر بها سوريا، داعيا إلى الحفاظ على "الأصالة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وختم كلمته بالترحيب بالفنانة السورية الأصيلة قائلا: "أهلا وسهلا بأصالة في بلدها سوريا، بلد الأصالة".