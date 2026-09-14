مغني شهير ينجو من الموت بأعجوبة بعد اشتعال النيران في طائرته

وتقل الطائرة، المسجلة تحت رقمPP-WMO، المغني البرازيلي ري فاكيرو و7 أشخاص آخرين، بينهم 6 ركاب و2 من أفراد الطاقم.ووفقا لما أوردته منصة أخبار الطيران "FL360aero" في منشور على منصة "إكس"، فإن الطائرة تجاوزت المدرج عند الهبوط ثم اندلعت فيها النيران، وورد أن المحركين التهبا بالكامل.وكافح رجال الإطفاء الحريق لنحو 5 ساعات قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه، غير أن النيران أتت على الطائرة بالكامل ودمرتها.وتمكن جميع من كانوا على متن الطائرة من إخلائها، وأصيب بعضهم بجروح طفيفة، فيما لم تسجل أي إصابات خطيرة. ولا يزال للتحقيق في حوادث الطيران والوقاية منها (CENIPA) يباشر التحقيق في ملابسات الحادث.يذكر أن "سيسنا 550 سيتراشن " طائرة نفاثة للأعمال تُستخدم عادة في الرحلات الخاصة والعارضة.