محمد رمضان يثير جدلاً بمنشور غامض

وكتب رمضان في منشوره: " لو مفيش أمل!! الباب يفوّت جمل"، دون الإشارة إلى أسباب ذلك المنشور الغامض والمثير للجدل خاصةً مع نشره وقت الأزمة القائمة بخصوص اعتذار عن العمل الدرامي.وأعاد عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول المنشور، فيما أشار بعضهم إلى غادة في التعليقات، معتبرين أن توقيت الرسالة قد يكون مرتبطًا باعتذارها عن مسلسل " عشماوي"، بينما رأى آخرون أنها مجرد عبارة عامة ولا تستهدف الفنانة بعينها.وزادت التكهنات بعدما حاول متابعون الربط بين المنشور والخلافات أو التصريحات المتداولة بشأن مشاركة غادة عبد الرازق في العمل، خاصةً مع مشاركة ، ومي عمر، في المسلسل .ورغم حالة الجدل التي أحدثها المنشور، لم تخرج غادة عبد الرازق للرد على منشور رغم تكهنات البعض والإشارة إليها في التعليقات.وأثار إعلان اعتذار غادة عبد الرازق عن بطولة مسلسل عشماوي، موجة من التكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي ربطت بين قرار الانسحاب، وظهور المخرج محمد سامي كضيف شرف في العمل، وذلك بسبب صراع قضائي وفني أمتد إلى أكثر من عقد بينهما.ونفى مدير أعمال غادة عبد الرازق أي رفض للتعاون مع محمد رمضان، موضحًا أن الفنانة كانت حريصة على هذه التجربة، إلا أن التزاماتها التعاقدية حالت دون ذلك، مشيرًا إلى عدم وجود أي مفاوضات للعدول عن الاتفاق.كما أوضح أن البوسترات الدعائية المتداولة للعمل والتي تجمع الفنانين غير رسمية وتم تنفيذها عبر تقنيات .من جانبه، حسم المخرج الموقف عبر حسابه الرسمي على " "، موضحًا أنه لم يعلن حتى الآن عن القائمة الرسمية لأبطال مسلسل "عشماوي"، باستثناء الإشارة إلى مشاركة محمد سامي كضيف شرف ضمن أحداث العمل.