أسماء جلال تنشر صورًا جديدة من زفاف أمينة خليل في اليونان

ونشرت عدة صور لها من حفل الزفاف وصور أخرى برفقة وزوجها أحمد زعتر، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "يوم مميز جدا وعروسة مميزة جدا".وكانت أمينة احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم الجمعة قبل الماضى في القاهرة بحضور عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، أبرزهم: يسرا، وزوجته ، درة وزوجها المهندس سعد، الإعلامية ، لبلبة، وزوجته ، ، إنجي المقدم، ، أسيل عمران، وزوجته بسنت ، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، ياسمينا العبد، يارا عزمي، الطفل علي البيلي وآخرين.