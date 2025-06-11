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هكذا يقضي الفنان يوسف فوزي يومه بعد إصابته بالشلل.. ما علاقة عادل إمام باعتزاله؟
فن وثقافة
2025-06-11 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
934 شوهد
السومرية نيوز
– فني
عاد الفنان
يوسف فوزي
، إلى الواجهة من جديد، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، رغم ابتعاده عن الساحة الفنية، منذ 9 أعوام تقريباً؛ حيث كانت آخر أعماله الفنية، مسلسل "أرض النعام" الذي عُرض عام 2015؛ حيث خرج مؤخراً على جمهوره في لقاءٍ مصور، وظهرت عليه علامات المرض، لاسيما الرعشة الشديدة في يديه، كونه مصاباً بـ"الشلل الرعاش".
يوسف فوزي
يكشف تفاصيل مرضه النادر
بين عشية وضحاها، انقلبت حياة الفنان
يوسف
فوزي
، رأساً على عقب، وتحديداً عام 2015، وقت تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان
عادل إمام
، فبعدما كان شخصاً رياضياً، قوي البنيان، مفتول العضلات، هزمه المرض وتمكن منه، وجعله حبيس منزله القاطن في أحد الأحياء الجديدة، بالقرب من
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
، حيث صار يقضي وقته كله داخل المنزل، في حالة أقرب للعزلة، يستقبل أصدقاءه وضيوفه من وقتٍ لآخر، كلما سمحت الظروف، ورغم دخوله في حالة شبه عُزلة، إلا أنه على اتصالٍ دائم مع العالم الخارجي؛ إذ يحرص دوماً على متابعة الأعمال الفنية الجديدة، والاطلاع على المستجدات التي تطرأ على الساحة المحلية والإقليمية، فهو من جمهور القنوات الإخبارية على مدار الساعة.
طقوس يوسف فوزي اليومية
الطقوس اليومية للفنان يوسف فوزي، صارت بسيطة للغاية، ولم يعد بها أي أنشطة تقريباً، باستثناء متابعة التلفزيون، وأداء فريضة الصلاة، حيث تحدث في وقتٍ سابق لمحرر "سيدتي" عن الأمنية الأكبر له في الحياة، فلم يكن يأمل أي شيء سوى المداومة على صلاة الفجر، كونه يؤديها باستمرار منذ 30 عاماً تقريباً، ويخشى أن يقف المرض حاجزاً بينهما.
وروى يوسف فوزي، حجم الجهود والمشقة التي يبذلها وقت صلاة الفجر، رغم أنها عبارة عن ركعتين فقط، مؤكداً أنه يؤدي تلك الفريضة في فترة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة، مبرراً ذلك بقوله، إنّ مرض "الشلل الرعاش" قد يتطور مع الوقت، ويكون مؤشراً قوياً للإصابة بالزهايمر، لذلك تراجع تركيزه بشكلٍ كبير، وهو ما لاحظه جيداً عند
قراءة
سورة "الإخلاص" في صلاته، والتي تُعد ثاني
أصغر
سورة في
القرآن الكريم
.
هل هناك علاج للشلل الرعاش؟
يُدرك يوسف فوزي، جيداً أن المرض الذي تسلل إلى جسده، ليس له علاج فعّال للقضاء عليه تماماً، بل فقط يُحجمه ويفقده القدرة ولو حتى قليلاً من التمكن والانتشار، ورغم ذلك، يعيش حالة كبيرة من
الرضا
والسلام النفسي والإيمان بالقضاء والقدر.
علاقة عادل إمام باعتزال يوسف فوزي
وكشف الفنان يوسف فوزي، عن كواليس اعتزاله عالم التمثيل، والاكتفاء بما قدمه على مدار عقودٍ طويلة، موضحاً أنه اتخذ قرار الاعتزال بعد مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، بالتزامن مع بداية المرض، حيث لم ينتبه آنذاك لذلك المرض، قائلاً: "في كواليس تصوير المسلسل، كان هناك مُشهد أجلس فيه بجوار
عادل امام
، ولاحظ وقتها وجود رعشة بسيطة في يدي وذراعي بالكامل، وطلب منّي الخضوع للكشف والاهتمام بالأمر، وبالفعل خضعت للفحوصات وبعدما علمت بالتشخيص الحقيقي للمرض، قررت من وقتها التوقف عن التمثيل، رغبة منّي في عدم الثقل على أي مخرج، أو التسبب في إحراج أي زميل لي، أو تعطيل أي مشروع فني بسبب مرضي، لذلك ابتعدت حتى لا أقع في موقف صعب".
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