بعد احمد زاهر.. تامر حسني يطلب الدعاء لأبنه "آدم"

وأوضح في منشور على صفحته الرسمية بموقع ، أن ابنه أُصيب بأعراض بدت في البداية بسيطة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، لكن تَبيّن لاحقًا أنها نتيجة لانفجار الزائدة، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا، وأسفر عن إجراء عمليتين كبيرتين.وفي رسالته المؤثرة، عبّر حسني عن امتنانه العميق لكل من بادر بالدعاء أو تواصل للاطمئنان، مؤكدًا أن دعم الجمهور والأصدقاء كان له أثر بالغ في التخفيف من محنة الأسرة.كما وجّه نصيحة مهمة دعا فيها إلى عدم الاستهانة بأي أعراض صحية تبدو عابرة، مثل الحمى، محذرًا من أن الزائدة قد تكون خفية في بعض الفحوصات، ولا تُكتشف بسهولة إلا من خلال الكشف الدقيق والسونار.وقال تامر: "مش كل سخونية تبقى برد.. لازم تتأكدوا، اعملوا سونار على البطن والزايدة أكتر من مرة، وفي طريقة معينة للدكتور لازم يضغط بيها عشان يعرف".واختتم رسالته بدعاء مؤثر: "يا رب، بحق كن فيكون، اشفِ ابني وعافِه، واشفِ كل أولادنا.. هو راجل وهيتحمل، وإن شاء الله يقوم بالسلامة".وفي لفتة دعم من الوسط الفني، شارك عدد من النجوم في الدعاء لـ"آدم"، من بينهم الفنان ، نقيب المهن الموسيقية، الذي نشر عبر حسابه على إنستجرام دعاءً قال فيه: "خالص الدعاء بالشفاء لابن أخي وصديقي آدم تامر حسني، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بألف سلامة إن شاء الله".كما عبّر الفنان عن تضامنه، بنشر صورة لتامر ونجله، وكتب: "يا رب، بحق هذه الأيام ، اشفِ آدم، ومتّعه بالصحة والعافية، وادِم الضحكة على وجهه الجميل والفرحة في قلبه".وتفاعل جمهور تامر حسني مع هذه الرسائل، معربين عن تعاطفهم الكبير وتمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجل لابنه.