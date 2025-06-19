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رانيا يوسف تفتتح استوديو لتعليم الرقص الشرقي
فن وثقافة
2025-06-19 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
أعلنت الفنانة المصرية
رانيا يوسف
افتتاح أول مشروع خاص يحمل توقيعها، وهو استوديو لتعليم
الرقص
الشرقي مخصص للسيدات تحت اسم "Tabla by Rania"، بعد عام ونصف من التحضيرات المكثفة.
المشروع، الذي يجمع بين شغفها بالموسيقى واللياقة والرقص، يهدف إلى خلق مساحة آمنة ومبهجة تساعد النساء على تعزيز صحتهن النفسية والجسدية، من دون ضغوط أو أحكام، في أجواء تشجع على إطلاق الطاقة الإيجابية، وفقا لتعبيرها.
الاستوديو، الذي يقع في موقع اختارته
رانيا
بعناية، بدأ بتقديم دروس
الرقص
الشرقي كخطوة أولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع البرنامج ليشمل أنماطًا راقصة أخرى مثل الرقص اللاتيني و"الأفرو دانسينج".
وأشارت رانيا إلى أن ابنتها
نانسي
، التي تدرس في برشلونة وتهتم بالفنون الراقصة، قد تنضم لاحقًا إلى الفريق لتقديم بعض الدروس بعد تخرجها.
الافتتاح جاء بحضور عدد من الأصدقاء المقربين، أبرزهم الراقصة
جوهرة
، التي وجهت رسالة دعم لرانيا مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الذي يخدم شغفًا مشتركًا بينهما في عالم الرقص.
وفي تصريحاتها خلال الحفل، أوضحت رانيا أنها لن تقوم بتقديم الدروس بنفسها، لكنها ستشارك في بعض الجلسات الجماعية لإضفاء طابع من المرح.
ولفتت إلى أن المدربات المتخصصات هن من سيتولين الجانب التعليمي، مشددة على أن الهدف الأساسي هو "الاستمتاع" وليس الاحتراف أو الأداء الاستعراضي.
ورغم حبها المعلن للرقص، لم تسلم رانيا من الانتقادات بعد ظهورها في مشاهد راقصة ضمن مسلسل "جريمة
منتصف
الليل"، إلا أنها ردّت بأن الدور تطلّب تجسيد شخصية راقصة هاوية تعمل في ظروف قاسية، وأدّت المشاهد بعد خضوعها لجراحة صعبة، مؤكدة التزامها الفني رغم الإرهاق.
ورأت رانيا أن الهجوم عليها "نوع من الحب"، مضيفة بعبارتها الساخرة المعتادة: "أي شتيمة بتكبرني".
وفي ما يخص تصريحات الفنانة
فيفي عبده
عن أداء الممثلات لأدوار راقصات، أبدت رانيا تفهمها، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات تتطلب ممثلة تؤدي مشاهد درامية معقّدة تتجاوز مجرد الأداء الحركي.
أما عن احتمال التعاون مع فيفي عبده ضمن مشروع "Tabla by Rania"، فلم تستبعد الفكرة، معتبرة أن أي مبادرة تخدم الفن والمرأة وتُقدَّم في إطار راقٍ، ستكون موضع ترحيب.
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