حقيقة فصل الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية

ونفت الفنانة المصرية عضو مجلس أنباء شطب من بمصر، وما يقال بشأن سحب الجنسية المصرية منها غير صحيح.وأكدت عنبر، أن "النقابة لم تتدخل في هذا الأمر، لأن صدور قرار بشطب هند من النقابة يتطلب اجتماعًا من ".ولفتت إلى أنه "لا بد من أن يكون هناك تحقيق قبلها وأن المجلس لم يجتمع ولم يتم إيقاف أو شطب أي عضو بالنقابة".وإثر انتشار تصريحات هند صبري حول تأييدها قافلة الصمود، هاجمها عدد كبير من الجمهور المصري، إذ اعتبر البعض تصريحاتها تجاوزاً واضحاً للموقف الرسمي المصري، ووصل الأمر إلى مطالبات بسحب الجنسية المصرية منها، وشطبها من المهن التمثيلية في .وعلى الجانب الأخر ، قرر عددا من نجوم الفن المصري، الدفاع عن هند صبري ضد هذا الهجوم، مؤكدين على وطنيتها وحبها الشديد لوطنها الثاني مصر .يذكر أن زادت الفنانة هند صبري علاقتها بمصر أكثر عقب أرتباطها بزوج مصري وتكوين أسرة، وانغماس كامل في تفاصيل الحياة المصرية.ثم أعلنت فيها الفنانة التونسية هند صبري رسميًا حصولها على الجنسية المصرية، لتصبح العلاقة التي بدأت بالفن، موثقة بالجنسية والهوية.