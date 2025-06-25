الموت يغيب الفنان المصري عماد محرم

وأعلن أحد أسرة الفنان محرم، عبر حسابه الشخصي على ، وفاته، وكتب: إنا لله وإنا إليه .. انتقل إلى الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم.. جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان.سبق وقالت زوجة الفنان عماد محرم في تصريحات لموقع "القاهرة 24": بطلب من كل جمهور عماد محرم يدعوا له ربنا يتمم شفاه على خير، عماد حالته كما هي لم تشهد تحسن، وما زال يمكث في المنزل ويعالج فيه بعد أن غادر المستشفى في الأيام الماضية، نستكمل معه رحلة علاجه في منزله رفقة مجموعة من الأطباء، الجلطة أثرت على النطق والحركة والتنفس، وهذه المرة الجلطة شديدة جدًا أتمنى من الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.وغاب الفنان عماد محرم عن الوسط الفني في السنوات الأخيرة، وبالحديث عن سبب غيابه، قال في لقاء سابق له: الحقيقة إني عمري ما أعتزل الوسط أبدًا لأني مدمن فن، ومثلي الأعلى كان ، وبداية معرفتي بيه كانت لأنه جاري وبعدين بقى صاحبي أوي.وأضاف: أنا معايا فلوس وبنتج، وطول عمر الفن بينقل المجتمع، وبالنسبة لـ والأعمال المختلفة بيقدمها فهو يعتبر ممثل جيد، والشباب بيقلدوه دلوقتي في الأحياء الشعبية عادي زي ما كانوا زمان بيقلدوا ، وعبد .عماد محرم من مواليد 8 يونيو 1951 وهو ممثل ومنتج مصري، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد في الأفلام منها (رحلة لذيذة)، تنوعت أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها: العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي.