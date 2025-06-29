"عكيد باب الحارة": بكيت بحرقة لهذا السبب

وتحدث المصري عن اللحظات الأولى له في بعد غياب دام 14 عاما، وقال: "بكيت بحرقة شديدة بمجرد هبوط الطائرة في مطار دمشق، ورغم محاولاتي في التماسك، فإن اللحظة كانت مليئة بالعاطفة والشجون".وأكد أنه "تعرض لضغوطات وتهديدات من النظام السوري السابق ما اضطره لمغادرة سوريا، لأنه شعر بأن النظام أراد زج الفنانين في صراعات سياسية".وأضاف إنه "رغم الدمار الكبير الذي شهدته البلاد، إلا أن هناك طاقة مميزة تنبعث من الناس، فضلا عن مشاعر السكينة والود التي يشعر بها أثناء السير في شوارع ، مع استنشاق رائحة الحرية التي غابت عن البلاد سنوات طويلة".وأعرب المصري عن "أمنياته في تعمير سوريا وعودتها إلى سابق عهدها، دولة مُلتزمة ذات قيم فكرية وثقافية ودينية"، متمنيا من "أبناء سوريا أن يسهموا في بناء بلادهم والمضي قدما من خلال العمل والمشاركة".يذكر أن عاد إلى دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق .