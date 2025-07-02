حمو بيكا ينوي الاعتزال

وتسبب ذلك في إحداث موجة من التساؤلات الجماهيرية بشأن حقيقة اعتزال مجال الغناء، وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن إعلان حمو بيكا نيته اعتزال الغناء مسألة وقت لاتخاذ القرار، فيما رأت الآراء المعارضة أن تعليق بيكا ليست إلا كلمات عابرة في وقت الحزن.وقبل ساعات، رد حمو بيكا على تعليق أحد المتابعين، الذي طالبه باعتزال الغناء، على خلفية إعلانه حذف جميع أغنيات صديقه الراحل أحمد ، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.وكتب بيكا في منشوره عبر صفحته الرسمية على : "تم حذف جميع أغنيات أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، نتمنى من كل شركات الإنتاج، وكل من شارك عامر في الغناء، حذف جميع أغنياته".في سياق متصل، أعلن عدد من أصدقاء وزملاء المغني الشعبي الراحل أحمد عامر، حذف جميع أغنياته معهم على قنواتهم الرسمية على ومن على منصات التواصل المختلفة، من بينهم، حماده الليثي الذي وجه انتقادات لمن لم يحذف أغنياته مع الراحل أحمد عامر.كما أكد عدد من زملائه الذين نعوه عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل، أن الراحل كان لديه النية لاعتزال الغناء والفن، بالإشارة إلى أنه لم يغنِّ يوما إلى جانب راقصة.تجدر الإشارة إلى أن وفاة المغني الشعبي المصري أحمد عامر، بشكل مفاجئ، أحدثت ضجة واسعة بين زملائه وأصدقائه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في ، وخيم الحزن على حسابات وصفحات التواصل الرسمية لعشرات الفنانين المصريين الذين نعوه، إضافة إلى نعي في مصر وفاته في بيان رسمي.