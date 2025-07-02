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حمو بيكا ينوي الاعتزال

فن وثقافة

2025-07-02 | 14:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمو بيكا ينوي الاعتزال
56 شوهد

السومرية نيوز – فني
أثار مغني المهرجانات المصري حمو بيكا تفاعلًا واسعًا بين الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد أن كشف عن نيته اعتزال مجال الغناء في أقرب فرصة ممكنة، وذلك في أعقاب إعلانه حذف جميع أغنياته مع صديقه المغني الراحل أحمد عامر.

وتسبب ذلك في إحداث موجة من التساؤلات الجماهيرية بشأن حقيقة اعتزال حمو بيكا مجال الغناء، وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن إعلان حمو بيكا نيته اعتزال الغناء مسألة وقت لاتخاذ القرار، فيما رأت الآراء المعارضة أن تعليق بيكا ليست إلا كلمات عابرة في وقت الحزن.
وقبل ساعات، رد حمو بيكا على تعليق أحد المتابعين، الذي طالبه باعتزال الغناء، على خلفية إعلانه حذف جميع أغنيات صديقه الراحل أحمد عامر، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وكتب بيكا في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تم حذف جميع أغنيات أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، نتمنى من كل ملاك شركات الإنتاج، وكل من شارك عامر في الغناء، حذف جميع أغنياته".
في سياق متصل، أعلن عدد من أصدقاء وزملاء المغني الشعبي الراحل أحمد عامر، حذف جميع أغنياته معهم على قنواتهم الرسمية على يوتيوب ومن على منصات التواصل المختلفة، من بينهم، حماده الليثي الذي وجه انتقادات لمن لم يحذف أغنياته مع الراحل أحمد عامر.
كما أكد عدد من زملائه الذين نعوه عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل، أن الراحل كان لديه النية لاعتزال الغناء والفن، بالإشارة إلى أنه لم يغنِّ يوما إلى جانب راقصة.
تجدر الإشارة إلى أن وفاة المغني الشعبي المصري أحمد عامر، بشكل مفاجئ، أحدثت ضجة واسعة بين زملائه وأصدقائه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وخيم الحزن على حسابات وصفحات التواصل الرسمية لعشرات الفنانين المصريين الذين نعوه، إضافة إلى نعي نقابة المهن الموسيقية في مصر وفاته في بيان رسمي.











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