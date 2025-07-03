استغاثة على البث المباشر.. فنانة مصرية مشهورة تتعرض للضرب من برلماني سابق

وروت "بتول" قصتها وهي تقول أنها كانت على علاقة حب مع هذا الشخص لمدة سنتين، ولكن هذه العلاقة لا يمكن أن تكتمل، وذلك لأنه مسيحي وهي مسلمة، وطلبت منه الابتعاد، وكل مرة تحاول فيها البعد عنه تكون النتيجة ضرب وإهانة.ولقد أكدت على أنها تعرضت منذ سنة للضرب منه، وفي حفل خطوبة لأصدقائها قام بسحبها من الحفل، وضربها في الشارع.وتؤكد على أنها لا تعرف أين تذهب، وهي خائفة من الذهاب إلى المنزل، وتخاف أيضًا على أسرتها وكل أصدقائها، ولا تعلم ماذا تفعل بخصوصه في حياتها.