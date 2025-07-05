بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده

وظهر “الزعيم” في الصور بصحة جيدة، وهو يشارك أسرته فرحة الزفاف، وسط ترحيب واسع من الحاضرين ووسائل التواصل الاجتماعي التي احتفت بعودته للظهور بعد غياب أثار الكثير من التساؤلات في الأشهر الماضية.ويُعد هذا الظهور الأول لعادل إمام منذ فترة طويلة، في ظل تراجع نشاطه الفني وابتعاده عن الأضواء.ويُذكر أن الفنان هو أحد أبرز رموز السينما والدراما في والعالم العربي.