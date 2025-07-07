مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان

وقال ، أنه بدأ رحلة طويلة من الفحوصات وزيارات الأطباء داخل وخارجها، حتى توجه للدكتور محمود ، الذي أكد له وجود ورم سرطاني في المرحلة الأولى داخل الكلية اليسرى، مضيفًا: "الدكتور قال لي إن الورم في نص الكلية، ولازم الكلية كلها تتشال".وتابع قائلا : الطبيب طمأنه بقوله إن ما حدث "هدية من ربنا"، لأنه نادرًا ما يتم اكتشاف هذا النوع من في مرحلة مبكرة، وغالبًا لا تظهر الأعراض إلا في مراحل متأخرة مثل الثالثة أو الرابعة.وعن حالته النفسية، قال إدوارد: "كنت بضحك وبقول إني كويس، حتى أولادي ماكنوش يعرفوا، مراتي بس كانت عارفة، ولما جيت أقول لابني، قلت له: تعرف أبوك جامد؟ كذا وكذا، وحاولت أخفف عليه".وروى الفنان إدوارد، عن أصعب اللحظات التي عاشها، قائلاً: "كنت كل ما أقعد لوحدي أعيط، مش قادر أستوعب، يعني إزاي أكون طبيعي وفجأة ألاقي نفسي في التجربة دي".