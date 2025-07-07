هل رفضت كندة علوش عرضا للعودة إلى الدراما السورية؟

وبالرغم من توضيح أن أسباب اعتذارها عن المشاركة في مسلسل " المدينة" سببها التزامات مهنية أخرى، إلا أن آراء إعلامية عدت اعتذارها رفضا مبطنا للعودة إلى الدراما السورية.وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن آخر مشاركة للفنانة كندة في الدراما السورية، كانت في الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام" عام 2017 مع المخرج الراحل .وجاء اعتذار كندة عن المشاركة في مسلسل "مطبخ المدينة" عقب أيام من إعلان مواطنتها الاعتذار عن بطولة العمل الدرامي، إضافة إلى تصريحات الفنان ، قبل عدة أسابيع، والتي بينت غموض موقفه من المشاركة في العمل ذاته حتى الآن، ما يؤشر عن حالة تخبط ضربت المسلسل، قد تُعرقل من خطوة خروجه إلى في موسم دراما رمضان 2026 المقبل.تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "مطبخ المدينة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 المقبل، واجه سلسلة من التأجيلات أثرت على استقراره الإنتاجي، إذ كان مقررًا بدء تصويره في العام الماضي، من ثم تأجل إلى بعد عيد ، تبعه تأجيل التصوير إلى بعد إجازة ، وصولًا إلى إحاطة انطلاقة تصوير العمل بالغموض حتى الآن، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا.