وفاة الفنان العراقي احمد العلي

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تنعى رحيل الفنان أحمد العلي والذي وافته هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه ".