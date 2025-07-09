حرب قيمتها 50 ألف يورو بين غادة عبد الرازق وشركة فرنسية.. ما قصتها؟

ونشرت أمس الثلاثاء بيانا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، جاء فيه: "تهيب الفنانة بكافة الصحفيين المحترمين تحرّي الدقة في نشر الأخبار، خاصة تلك التي لا تستند إلى حقائق أو أحكام قضائية، وتُعد مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من ، صادرة عن أشخاص يسعون إلى عبر تشويه صورتها أمام جمهورها".وشدد البيان على أن الفنانة لن تتهاون في حال استمرار تداول هذه الأخبار الكاذبة، إذ جاء فيه: "نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل قاطع، وإلا سنضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار تتعلق بها".وأكدت عبد الرازق في البيان أنها كلفت المستشار القانوني ، المحامي بالنقض، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من قام بنشر أخبار كاذبة عنها، سواء داخل أو في ، دون الاستناد إلى مستندات رسمية.وكانت شركة فرنسية قد أصدرت بيانا صحفيا، أعلنت فيه أنها شرعت باتخاذ إجراءات قانونية ضد غادة عبد الرازق وابنتها، متهمة إياهما بعدم دفع مقابل خدمات قدمت لهما خلال زيارتهما لباريس. كما ذكرت أن جميع محاولات التسوية الودية باءت بالفشل.