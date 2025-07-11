بطلة "الحاج متولي".. وفاة فنانة مصرية معروفة

ونعت في ، الفنانة الراحلة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بـ" "، إذ كتبت: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة شروق".وتابع المنشور: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه ".الفنانة شروق قدمت العديد من الأعمال الفنية، ولعل أبرز الأدوار التي اشتهرت بها كان "كريمة" زوجة فلوكس في مسلسل " "، وكان آخر أعمالها فيلم "نص يوم" الذي قدمته في 2021، ثم ابتعدت عن الأضواء.