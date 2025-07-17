كاظم الساهر يعزي بضحايا فاجعة الكوت: العين لتدمع والقلب ليحزن

وقال بتدوينة على صفحته في انستغرام بخاصية الستوري، إن "العين لتدمع وأن القلب ليحزن على مصاب اخوتنا المؤلم في مدينة بالعراق".وفي وقت سابق، اندلع حريق في هايبر ماركت بمحافظة خلف 63 شهيدا و40 مصاباً.