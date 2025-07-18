إصابة الفنانة رزان مغربي بعد انهيار سقف المسرح أثناء حفل غنائي

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس بطول 5 سم، إضافة إلى إصابات لحقت بعدد من الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة.وتابع، بحسب تقارير صحفية محلية، أن الفنانة خضعت في البداية لإسعافات عاجلة، حيث تم تنظيف الجرح ووقف النزيف، مؤكدًا أن الجرح تطلب خياطة دقيقة، كما خضعت كذلك لأشعة مقطعية على الرأس، وهي، حالياً، بانتظار نتائج بقية الفحوصات للتأكد من سلامتها.وأوضح متحدث رسمي باسم الشركة المنظمة أن الجزء الذي انهار من السقف كان عبارة عن ديكورات جديدة بالفندق "جيبسون بورد"، وهو مسؤولية إدارة المكان وليس الشركة، مشيراً إلى أن رزان كانت مهمتها تقديم الحفل لاسيما فقرة الفنانة عجرم، وليس الغناء فيه.