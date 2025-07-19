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بالصورة.. رزان المغربي بعد الحادث
فن وثقافة
2025-07-19 | 06:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
461 شوهد
السومرية
نيوز- فني
كشفت الفنانة
اللبنانية
رزان مغربي
، في أول تعليق لها، عن تطورات الحادث المؤلم الذي تعرّضت له أثناء استعدادها لتقديم حفل غنائي في أحد
فنادق القاهرة
، حيث سقط جزء من سقف القاعة على رأسها؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا في الرأس.
وقالت رزان: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له؛ دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي، وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل
الصحة
والعافية. شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة".
وأضافت: "أود أن أطمئن الجميع على حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية المميزة التي قدّمها لي بكل مهنية واهتمام. لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبًا بإرادتي ومحبة من حولي".
وتابعت: "أتقدّم بالشكر لكل من زارني في المستشفى؛ ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمامهم ومتابعتهم؛ وللصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة؛ شكري الكبير لجمهوري العزيز في
لبنان
ومصر وكل أنحاء العالم؛ ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي؛ وتحية امتنان خاصة لنقيب الممثلين الدكتور
أشرف زكي
على دعمه واهتمامه".
وظهرت رزان في أول صورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الرأس؛ وقد بدت عليها علامات التعافي، مع ضمادة طبية على جبينها، وفق ما نشره على حسابه عبر "إنستغرام" مدير أعمالها كريم الشايب، الذي أرفق الصورة بدعاء بالشفاء.
وكان مصدرٌ طبيٌّ قد كشف عن خضوع الفنانة
اللبنانية
لجراحةٍ عاجلة؛ إثر انهيار وسقوط جزءٍ من سقف قاعة الأفراح فوق رأسها، في أحد
فنادق القاهرة
، حيث كانت تتواجد للمشاركة في إحياء حفل
زفاف
كبير مساء الخميس.
وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابتها بجرحٍ قطعيٍّ في الرأس بطول 5 سم؛ إضافةً إلى إصاباتٍ لحقت بعددٍ من الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة.
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