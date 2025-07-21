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الفنانة دانا مارديني تعلن اعتزال تمثيل الدراما التلفزيونية.. تفاصيل القرار المفاجئ
فن وثقافة
2025-07-21 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
317 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
أعلنت الفنانة السورية دانا مارديني اعتزالها التمثيل في الدراما
التلفزيونية
، في خطوة مفاجئة، مؤكدة أن قرارها نهائي ولا رجعة فيه، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وقالت مارديني في رسالتها: "أعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون.. لن أعمل بعد الآن في هذا المجال، أياً كانت الشركة أو المحطة.. سأتابع مهنتي وشغفي خارج هذا السياق".
وأوضحت أن قرارها لا يرتبط بأي خلافات أو مواقف آنية، بل جاء بعد تفكير طويل وقناعة متراكمة عبر السنوات، مضيفة: "القرار ليس ردّ فعل ولا وليد اللحظة.. منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون"، مشيرة: "فخورة بما قدمت، واكتفيت إلى هنا".
كما وجّهت الفنانة رسالة مباشرة إلى جمهورها ومحبيها، فطالبت عدم التواصل مع أفراد أسرتها بخصوص هذا القرار. وأضافت: "يرجى عدم التواصل مع الأهل. أنا من عائلة تحترم قرار الآخر ولا تتدخل في شؤونه أياً كانت".
وعلى الرغم من إعلانها الابتعاد عن الشاشة الصغيرة، أكدت مارديني أنها لن تبتعد عن الفن، حيث تعتزم مواصلة مسيرتها من خلال مشاريع سينمائية ومسرحية، مشيرة إلى أنها ستوافي جمهورها بكل جديد فور استقرارها.
واختتمت بالقول: "المحبين الغوالي، سأتابع في مهنتي وسأواصل النشر عن كل جديد ابتداءً من مكاني إلى مشاريعي في السينما والمسرح أو أي مجال جديد".
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