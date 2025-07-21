بيان يوضح الحالة الصحية لأنغام ويكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

وبعد تصاعد هذه الأخبار، صدر بيان رسمي من للفنانة نفى فيه تماما ما يتم ترويجه، مؤكدا أن أنغام لا تعاني من هذا المرض، وأن جميع المنشورات التي تناولت حالتها الصحية لا تستند إلى معلومات موثقة.وأشار البيان إلى أن الفنانة بصحة جيدة، وتخطط للسفر إلى خلال الأيام القادمة لإجراء فحوصات طبية معتادة تتعلق بوظائف البنكرياس، دون وجود ما يدعو إلى أي نوع من القلق أو التخوف بشأن وضعها الصحي.كما توجه المكتب الإعلامي بالشكر لكل من تواصل للاطمئنان، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعلومات الرسمية وعدم الترويج لمعلومات غير دقيقة، تجنبًا لإثارة القلق دون مبرر.