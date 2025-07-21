بالصور.. ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعات انتحارها

وشاركت ابنة الفنانة متابعيها بعبارات أكدت من خلالها استغرابها الأخبار المنتشرة، واستياءها من محاولة البعض زجّ اسمها بمثل هذه الشائعات من أجل "الترند"... وردّت من خلال نشر صورة لها مع التعليق: "وجودي وغيابي مسبّب لهم أزمة، صفحات الكلام الضالة"، وأرفقت التعليق بسلّة للمهملات، في إشارة الى أنها لا تتأثر بكل ما يُقال عنها.وأضافت: "مش فاضية، عم ينتشر عني أقل بكتير من مستواي، ما بقدر ردّ على هيك إشاعة، المهم أنا بألف خير وبأحلى حالاتي".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تعليق ابنة النجمة ، متمنين لها والمزيد من النجاح في عملها الخاص بالتجميل، ومعبّرين عن استيائهم من هذه الشائعات الغريبة التي تهدف إلى تحطيم الشابة والزجّ باسمها فيها للاستفادة من المشاهدات.