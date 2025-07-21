إيقاف وغرامة وتحقيق.. راغب علامة يتسبب بأزمة للاعب كرة قدم

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي إنه تقرر تغريم فتوح مليون جنيه "نحو 20 ألف دولار" وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرا لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي في تصريح أن "المدير الرياضي بنادي جون إدوارد وبالتشاور مع مدير الكرة محمد، اتخذا العقوبة المناسبة للمخالفة التي قام بها اللاعب أحمد فتوح".ونفى المتحدث الرسمي صحة ما تم تداوله بشأن عرض اللاعب للبيع بعد الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية بتغيبه عن معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه وظهوره في أحد الفيديوهات في حفل غنائي بالساحل الشمالي، مؤكدا أن المسألة غير مطروحة في الوقت الحالي.ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن موعد التحقيق مع فتوح، ومن ثم الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي بشأن العقوبة بعد انتهاء التحقيقات معه.وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صور فتوح داخل الحفل الذي أقيم مساء الجمعة، حيث ظهر مع إمام ، ضمن جمهور الحفل، وسط تعليقات غاضبة من جماهير الزمالك، التي أكدت أن اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق بحجة مرض أحد أفراد عائلته.وكان مدير الكرة بالزمالك قد أكد في وقت سابق أنه لا أساس من لما تردد عن انقطاع فتوح عن معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية، موضحا أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر وحصل على إذن من الجهاز الفني للمغادرة بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.وبعدها ظهر فتوح في حفل غنائي بالساحل الشمالي رفقة لاعب إمام عاشور، وهو ما اعتبرته تجاوزا، لاسيما أن ظهوره جاء بالتزامن مع فترة غيابه عن التدريبات بحجة وجود ظروف أسرية.أزمات متكررةوتأتي هذه الواقعة بعد عدة أزمات لفتوح خلال مع نادي الزمالك حيث سبق له وأن خرج من معسكر الفريق قبل إحدى المباريات رفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس الفريق، وكذلك الحادث الذي تعرض له في أغسطس من العام الماضي والذي راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة.ودخل الزمالك معسكرا مغلقا في منذ الثلاثاء الماضي، يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وسيستمر المعسكر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.