بسبب القبلة على شفاهه.. توضيح من راغب علامة

وأضاف "تم الاتصال بـ نقيب المهن الموسيقية وتم توضيح كل الأمور بروح من الاحترام المتبادل التأكيد على أن أي سوء تفاهم يقع مسئوليته على المنظمين أو الجهات المعنية".وأكد علامة أن "جمهور هو محور النجاح ومحط المحبة والاحترام الدائمين"، نافيا "أي تصرف غير لائق من المعجبين خلال حفلات الساحل الشمالي".وأكد "نجاح الجولة الفنية الأخيرة"، داعيا الى "تحري الدقة بعد تداول فيديوهات مغلوطة".وأكد انه "بالاطلاع على ما نُشر في وجد أن هناك إضافات وتعديلات على الفيديوهات والصور"، مطالبا "الجميع بتحري الدقة وعدم تصديق المصادر غير الرسمية".يأتي ذلك في إطار حرص الفنان على توضيح الحقائق وقطع الطريق على أي محاولات للتشويش أو بث الأخبار الكاذبة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته الأخيرة في مصر.