زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما

وكان المطرب محور الحديث والتريندات في الأيام الأخيرة بعد بيان الذي قرر إيقافه لحين التحقيق معه بسبب ما بدر على المسرح في أحد حفلاته بالساحل الشمالي.وأبدى الفنان راغب علامة استغرابه من تضخيم ما حدث في حفله الأخير قائلًا: أنا شايف الموضوع خد أكبر من حجمه، وصراحة أنا لا أرى أن تفاعل الجمهور مع المطربين يعد شيء مُشين أو مُعيب، وقُبلة الفتاة كانت قُبلة عفوية، لا تستحق كل هذا الجدل الذي حدث خصوصا مع فنان بحجمي".وعبر عن استيائه من بيان نقابة المهن الموسيقية، والذي صدر فيه قرار بإحالته للتحقيق وإيقافه عن الغناء في ، مشيرًا إلى أنه" كان يرغب في أن يتعامل الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية مع الأزمة بشكل مختلف، كأن يجري معه اتصال هاتفي قبل أن يصدر البيان ويصدره لجهات الإعلام، خاصة وإنه تجمعهما صداقة، كانت تحتم عليه التصرف بشكل مختلف يكون أفضل أمام الجمهور".وأشار الفنان راغب علامة في تصريح متلفز الى أنه "يحترم نقابة الموسيقيين، ويعتبرها بيته كما أنه يتعامل مع النقابة منذ زمان، ويحترم نقيب الموسيقيين فهو فنان أيضا، ويعلم تماما أن قُبلة الجماهير ليست بعيب ولا أمرًا مشينًا، فالعمل المشين معروف جيدا وواضح للجميع"، مشيرًا إلى أن "الفنان مصطفي كامل يرى الأفلام التي يوجد بها قبلات حارة وبها إيحاءات، فلماذا نقف الآن أمام قٌبلة عفوية من معجبة بنت ، متسائلًا.. لماذا آثارت كل هذا الجدل؟".