ضجة في مصر ووفاء عامر تتحرك قانونيا

جاء ذلك عقب نشرها مقاطع فيديو تتهم فيها الفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية.وقالت إنها "حررت 4 بلاغات رسمية أمام جهات التحقيق، والتي شملت اتهامات الإساءة المتعمدة ونشر أخبار كاذبة، إلى جانب التشهير بشخصية عامة دون دليل".وأوضحت الفنانة وفاء عامر أن "ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة"، لافتة إلى أنه "يمثل محاولة للنيل من سمعتها واسمها التي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل الفني".وشددت أن "العدالة سوف تأخذ مجراها، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية، إذ تعتبر هذا الأمر تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عنه".ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، باكية: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلمك، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي أني بحترم الفن والفن شيء راقي".وتابعت: "عايزه أوجه رسالة لكل زملائي كلكم على رأسي وبحبكم وكلنا في ضهر بعض وان شاء الله دايما مع بعض".وقالت وفاء، في تصريح متلفز "التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة وقضاء حاجة لبعض الناس، وانا استفدت كتير منه لأني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاته مش كل يوم، وقررت الابتعاد نهائيًا عنه".وكانت ، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر .وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.وأكدت أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.