ضجة في مصر ووفاء عامر تتحرك قانونيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535223-638893760844195611.jpg
ضجة في مصر ووفاء عامر تتحرك قانونيا
فن وثقافة
2025-07-29 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
السومرية نيوز
– فني
قررت الفنانة
وفاء عامر
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تيك
توكر
تدعى مروة، معروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "بنت مبارك".
جاء ذلك عقب نشرها مقاطع فيديو تتهم فيها الفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية.
وقالت
وفاء عامر
إنها "حررت 4 بلاغات رسمية أمام جهات التحقيق، والتي شملت اتهامات الإساءة المتعمدة ونشر أخبار كاذبة، إلى جانب التشهير بشخصية عامة دون دليل".
وأوضحت الفنانة وفاء عامر أن "ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة"، لافتة إلى أنه "يمثل محاولة للنيل من سمعتها واسمها التي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل الفني".
وشددت أن "العدالة سوف تأخذ مجراها، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية، إذ تعتبر هذا الأمر تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عنه".
ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، باكية: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة
اللي
بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلمك، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي أني بحترم الفن والفن شيء راقي".
وتابعت: "عايزه أوجه رسالة لكل زملائي كلكم على رأسي وبحبكم وكلنا في ضهر بعض وان شاء الله دايما مع بعض".
وقالت وفاء، في تصريح متلفز "التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة وقضاء حاجة لبعض الناس، وانا استفدت كتير منه لأني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاته مش كل يوم، وقررت الابتعاد نهائيًا عنه".
وكانت
نقابة المهن التمثيلية
، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
.
وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.
وأكدت أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نقابة الصحفيين بالبصرة تتحرك بعد حادثة درجال وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية بحقه
12:30 | 2025-06-06
ضجة بسبب توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن مصر: "عام الامتحان"
04:52 | 2025-05-30
ضجة في سوريا بعد تغيير الصفة القانونية للمقيمين الفلسطينيين
11:42 | 2025-07-12
"مخالفات ثابتة".. البرلمان يتحرك قانونيا على نفط الوسط: طالبنا السوداني بإقالة إدارة الشركة
10:57 | 2025-06-25
وفاء
عامر
وسائل التواصل الاجتماعي
نقابة المهن التمثيلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
وفاء عامر
السومرية
تيك توك
عامر أ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
33.69%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
26.84%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
أمن
21.88%
10:33 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
10:33 | 2025-07-28
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
أمن
17.59%
11:54 | 2025-07-27
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
11:54 | 2025-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
اخترنا لك
حادث سير يتسبب بسقوط محولة كهرباء على عجلة في كركوك #السومرية
07:49 | 2025-07-29
واتساب يسمح باستيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك وإنستغرام قريبا
07:44 | 2025-07-29
تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب
07:33 | 2025-07-29
من دار الأيتام إلى "لوكارنو": العراق يشارك بفيلم مؤثر يقوده طفل بطل.. فهل يصنع التاريخ؟
06:30 | 2025-07-29
سياح سويديون يستغلون حرارة أشعة الشمس العراقية لقلي البيض في اربيل
05:03 | 2025-07-29
لحظة نجاة مقاتلة F18 من كارثة خلال عرض جوي في إسبانيا
04:41 | 2025-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.