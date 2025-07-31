من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة المتداولة، خصوصا مع انتشار أنباء متضاربة عن الحالة الصحية لصاحبة "أكتبلك تعهد"، حيث عبر كثيرون عن اهتمامهم بتفاصيل حالة ، فيما اعتبر آخرون أنها تبدو مرهقة ومريضة بالصورة ما يؤكد الأنباء عن تفاقم الحالة الصحية لها.جاء ذلك قبل أن يتبين أن الصورة معدلة بتقنية ، ولا علاقة لها بالمطربة أنغام، فيما يبدو أن أحدا قام بنشرها على مواقع التواصل لجذب المتابعين والانتشار.وكانت الفنانة المصرية قد خضعت، الخميس الماضي، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية ، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.