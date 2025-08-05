ضجة بسبب صورة هيفاء وهبي.. هل تزوجت من أجنبي؟

وظهرت وهبي في الصورة وهي تضعها فوق اليد، ما أشعلتكهنات حول علاقة عادية تجمعهما.

رغم عدم وجود رجل باسم التريند، كثرت الروايات بالإضافة إلى " "، إذ قال بعض الأشخاص إنه أعمال أجنبي مقيم في أوروبا، فيما شكك في صحة الخبر برمته، معتبرين أن الصورة قديمة أو خارجة عن سياق حفل الزفاف.

وعبرنا محبو وهبي عن تضامنهم وتمنياتهم بالاستقرار، ورأوا أن القصة مجرد عدد كبير من الأشخاص الذين يجذبون الاهتمام.

وهيفاء وهبي قد لفتت الأنظار لها في آخر ظهور خلال حفل خاص، ويقال إنه حفل خاص برعاية التي التقطت فيه صورة مع عريسها، وتداول منصات المشاهدة مقاطع فيديو عفوية من حفل الزفاف.