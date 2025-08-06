بعد "رسالة الحب".. الموت يفجع براد بيت بوالدته

وكان موقع TMZ أول من كشف عن الخبر، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن النجم أو المقربين منه حتى الآن.وأكدت مجلة People الأمريكية نبأ الوفاة، ووصفت الحدث بأنه "لحظة حزينة" تطال ليس فقط الأسرة، بل شريحة واسعة من جمهور بيت، الذي لطالما تحدث عن العلاقة القوية التي تجمعه بوالدته.ونشأ ، البالغ من العمر 61 عامًا، في مدينة بولاية ميزوري، إلى جانب شقيقيه دوغ وجولي، في كنف والدته جين، وهي مستشارة تربوية متقاعدة، ووالده بيت، الذي كان يدير شركة شاحنات.ورغم شهرة ابنها العالمية، حافظت جين بيت على حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء، لكنها لم تغب عن المحطات الهامة في مسيرته.من بين أول من عبّروا عن الحزن العميق على رحيل جين، كانت حفيدتها بيت، ابنة دوغ بيت، التي كتبت عبر حسابها على إنستغرام: "لم نكن مستعدين لرحيلك بعد، لكن مجرد التفكير أنك الآن حرّة لتغني، ترقصي، وترسمي من جديد، يخفف بعض الألم".وأضافت: "جدتي كانت تملك أكبر قلب.. كانت تتابع حياة 14 حفيدًا عن كثب، وتغمر كل لحظة بالحب. لا نعرف كيف سنملأ هذا الفراغ".في مقابلة سابقة ضمن برنامج Today في يونيو/حزيران الماضي، وجّه بيت تحية دافئة إلى والدته خلال العرض الخاص لفيلمه F1، قائلاً: "أريد أن أقول لأمي أحبك"، قبل أن يرسل لها أمام الكاميرا.ورغم اختيارهما الابتعاد عن الإعلام، لم تغب والدة براد بيت ووالده عن بعض المحطات المهمة في مسيرته، من بينها حضورهما حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2012، وكذلك العرض الأول لفيلم Unbroken من إخراج عام 2014.وبراد بيت والد لستة أطفال من زواجه السابق بالممثلة أنجلينا جولي: (24 عامًا)، باكس (21 عامًا)، زهرة (20 عامًا)، (19 عامًا)، والتوأم نوكس وفيفيان (17 عامًا).