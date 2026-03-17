صدمة في مصر.. رحيل فنانة مصرية شابة

ودخلت الراحلة في غيبوبة تامة إثر تعرضها لحادث سير مروع قبل أكثر من شهر، أسفر عن إصابتها بارتجاج حاد في المخ وكسور متفرقة، حيث باءت محاولات الأطباء لإنقاذها بالفشل طوال فترة مكوثها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية المشددة.وقررت أسرة الفنانة الراحلة تشييع جثمانها بمسقط رأسها في محافظة الشرقية (بدلتا في الشمال) عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الصدمة بين زملائها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، الذين نعوها بكلمات مؤثرة.وعُرفت نهال القاضي كواحدة من الوجوه الشابة التي برزت في مطلع الألفية الثانية، وتحديداً من خلال السينما الكوميدية. كان دورها الأبرز والأشهر هو شخصية " " في فيلم "جاءنا البيان التالي" (2001) أمام النجم ، حيث جسدت دور المذيعة الأرستقراطية التي كانت تنافس "نادر " و"عفت الشربيني".واختفت نهال عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، ولم تكن تتصدر أخبار الوسط الفني أو المهرجانات، حتى عاد اسمها للتداول مؤخراً بشكل واسع ومفاجئ بعد تعرضها للحادث الأليم الذي بحياتها.