نشرت صورا مسيئة لها.. منى زكي تلاحق فتاة قضائياً

قررت الفنانة اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة فتاة قامت بنشر صور مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الفنانة إلى التحرك رسميًا وعدم التنازل عن حقها في ملاحقة الواقعة قضائيًا.وأكد الفنان ، في تصريحات لصحيفة مصرية محلية، أن لن تتهاون مع تكرار مثل هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن الفنانة منى زكي تواصلت معه وأبلغته بتمسكها الكامل بحقها القانوني وعدم التنازل عنه في مواجهة الفتاة المتهمة.يُذكر أن مسلسل " " كان آخر ظهور درامي للفنانة منى زكي، وقد عُرض عام 2023، وهو من تأليف خالد دياب وإخراج . ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول سيدة تعول أسرتها عبر امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد الأسماك، قبل أن تواجه سلسلة من التحديات والخلافات في محيطها الأسري والمهني.في سياق منفصل، تواصل منى زكي خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من الأعمال الدرامية الجديدة، المقرر الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة، سواء على مستوى الدراما أو السينما.وكشفت مصادر أن الفنانة مرشحة لبطولة مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة، يُعرض عبر شبكة قنوات MBC، مع استمرار الشركة المنتجة في اختيار مخرج العمل، تمهيدًا للإعلان الرسمي بعد الاتفاق النهائي بين الأطراف.