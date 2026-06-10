بعد رحيل زوجته.. كاظم الساهر يحسم قراره النهائي تجاه "الزواج" (فيديو)

#كاظم_الساهر بلقائه اليوم مع #أنس_بوخش صرّح بأنه بيمتنع عن الزواج مرة ثانية لأن شعوره ما زال مرتبط بـ "أم اولاده" وزوجته الوحيدة "عروبة الساهر" بنت عمه اللي توفت بالـ ٢٠٢٢، رغم إنهم إنفصلوا قبل ٣٠ سنة بال ١٩٩٦ ولكن مازال ضميره يأنبه يكون مع غيرها لإنه كان هو السبب بفشل الزواج! pic.twitter.com/X1V5368iIq
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 9, 2026
#كاظم_الساهر بلقائه اليوم مع #أنس_بوخش صرّح بأنه بيمتنع عن الزواج مرة ثانية لأن شعوره ما زال مرتبط بـ "أم اولاده" وزوجته الوحيدة "عروبة الساهر" بنت عمه اللي توفت بالـ ٢٠٢٢، رغم إنهم إنفصلوا قبل ٣٠ سنة بال ١٩٩٦ ولكن مازال ضميره يأنبه يكون مع غيرها لإنه كان هو السبب بفشل الزواج! pic.twitter.com/X1V5368iIq