بعد رحيل زوجته.. كاظم الساهر يحسم قراره النهائي تجاه "الزواج" (فيديو)

#كاظم_الساهر بلقائه اليوم مع #أنس_بوخش صرّح بأنه بيمتنع عن الزواج مرة ثانية لأن شعوره ما زال مرتبط بـ "أم اولاده" وزوجته الوحيدة " " بنت عمه توفت بالـ ٢٠٢٢، رغم إنهم إنفصلوا قبل ٣٠ سنة بال ١٩٩٦ ولكن مازال ضميره يأنبه يكون مع غيرها لإنه كان هو السبب بفشل الزواج! pic.twitter.com/X1V5368iIq — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 9, 2026

وخلال لقائه في برنامج ABtalks مع الإعلامي ، أوضح أنه كان يحرص على لقاء بدافع إعجابه الكبير بأعمالها، إلا أن الزيارة حملت له شعورًا مختلفًا بعد أن لمس حجم القيود المفروضة على حياة الفنانين، معتبرًا أن لا تعني بالضرورة حرية أو راحة شخصية.وقال إن تلك التجربة دفعته للتفكير في الجانب الإنساني للمشاهير بعيدًا عن الصورة المثالية التي يراها الجمهور، مضيفًا أن الفنان يظل في حالة صراع دائم بين متطلبات الجمهور وحياته الخاصة؛ ما يجعله بعيدًا عن الاستقرار الكامل.وأشار إلى أن الجمهور غالبًا ما يرى الفنان في صورة مكتملة وقوية، بينما يمر في الواقع بلحظات ضعف وضغوط مستمرة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الصورة العامة يمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا.وفي سياق حديثه، تطرق الفنان العراقي إلى تجربته الشخصية مع الفقد، متحدثًا عن أثر وفاة زوجته السابقة وأم أبنائه، والتي وصفها بأنها كانت من أصعب المحطات في حياته، واستدعت منه فترة طويلة من التعافي والدعم النفسي.وتناول الساهر أيضًا رؤيته للعلاقات الإنسانية وضغوط الشهرة، مشيرًا إلى أن حياة الفنان تحت الأضواء تفرض قيودًا مستمرة وتحديات يومية في الحفاظ على صورته أمام الجمهور.