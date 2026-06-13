ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد زوج دام 10 سنوات

وقالت الإعلامية في بيان: «أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة بس مضطرة، أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله، الحمد لله».وأكدت الإعلامية أن الانفصال تم بشكل هادئ ورسمي، مشيرة إلى أنها فضّلت خلال الفترة الماضية عدم الحديث عن حياتها الشخصية أو إظهار تفاصيلها عبر الإعلام أو .وجاء إعلان الانفصال بعد سنوات من الزواج، حيث عُرفت سعيد بحرصها على إبقاء حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، قبل أن تفاجئ جمهورها بهذا الإعلان.