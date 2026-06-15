"كل المطربين أفضل منه!".. حميد منصور يثير الجدل بتصريحات عن كاظم الساهر

وتطرق منصور، وهو أحد رواد الفن العراقي في سبعينات وثمانينات الماضي، خلال لقاء تلفزيوني، إلى حياته الشخصية وذكرياته وإنتاجه الفني.وردّ على سؤال حول زميله قائلاً: ""، مضيفاً: "الساهر مغنٍ وليس مطرباً، ساعدته المؤسسات على ".وفجرت التصريحات جدلاً وانتقادات من البعض لمنصور، واعتبر البعض أن حديثه يتنافى مع تجربة الساهر الطويلة التي جعلته يتجاوز حدود .