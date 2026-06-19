إيرادات صادمة.. فيلم نيللي كريم في المركز الأخير منذ يومه الأول

كما حجز لنفسه المركز الأخير فى شباك التذاكر بدور العرض التي طُرح بها بالقاهرة وبقية المحافظات المصرية وعددها 35 مجمعا سينمائيا.ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم من مختلف الأجيال، على رأسها وأمير المصري وصبري وشريف دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج .وبحسب نقاد، فإن ضعف الإقبال على العمل يعود إلى عدة أسباب أبرزها ضعف الدعاية المصاحبة له، فضلا عن أن الملصق الدعائي "البوستر" لم يكن شديد الجاذبية فيما يتعلق بمخاطبة جمهور السينما من الشباب صغيري السن.ويجسد الملصق ما يشبه صورة عائلية التُقطت لعائلة في حقبة الستينيات أو السبعينيات من حيث الملابس القديمة وخلفية الصورة المأخوذة في استديو تصوير قديم من النوعية التي كانت تضع ورق حائط يحمل زهورًا وأشجارًا في الخلفية.ومن أسباب ضعف الإقبال كذلك شراسة المنافسة في موسم الصيف الحالي والتي يتصدرها فيلم الأكشن والمطاردات "الكلاب السبعة" لكريم وأحمد عز، ثم فيلم الإثارة النفسية والتشويق "إذما" لأحمد .وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا الاجتماعية "الكلام على إيه" يليه فيلم الكوميديا الرومانسية "الكراش"، كما حل فيلم الملاحم التاريخية "أسد" لمحمد رمضان في المركز الخامس.واللافت أن فيلم "القصص" لا ينتمي إلى كل من تلك التصنيفات السابقة وتدور أحداثه في أجواء إنسانية ذات بعد إنساني، هادئ وشجي.واعتبر كثيرون أن الفيلم يناسب المنافسة في المهرجانات السينمائية التي تتطلب جماليات بعينها، وليس المنافسة التجارية التي تتطلب أن تكون الأولوية للأعمال الترفيهية.