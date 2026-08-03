وفاة شقيق محمد هنيدي وإلغاء العرض الخاص لفيلم "الجواهرجي"

ونعى هنيدي شقيقه عبر منشور، طالباً الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فيما اقتصر العزاء على مراسم الجنازة.وتزامنت الوفاة مع موعد إقامة العرض الخاص لفيلم "الجواهرجي"، ما دفع الشركة المنتجة إلى إلغاء الفعالية احتراماً لظروف الفنان وأسرته.ويشارك هنيدي في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة ، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في دور السينما المصرية والعربية خلال الأيام المقبلة.