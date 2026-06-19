بعد انفصالها عن بيكيه.. شاكيرا تثير الجدل مجددا بشأن ارتباط جديد(صور)

وبحسب صور نشرها حساب منصة "دو موي" (Deuxmoi) عبر "إنستغرام"، شوهدت ونجم مسلسل "ذا لوير" (The Lincoln Lawyer) أثناء انتظارهما عند موقف خدمة صف السيارات أمام فندق في منطقة .وزادت هذه المشاهدات من الشائعات حول احتمال وجود علاقة عاطفية بينهما، بعدما أفادت تقارير بأنهما غادرا الفندق معاً على متن السيارة نفسها. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من شاكيرا أو غارسيا رولفو بشأن هذه الأنباء.تلاحق الشائعات العاطفية شاكيرا منذ انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني . وكان الثنائي قد ارتبط لمدة 11 عاماً بعد تعارفهما خلال تصوير الفيديو الموسيقي لأغنية " " عام 2010، قبل أن يؤكدا انفصالهما في عام 2022.