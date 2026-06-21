نجم "Breaking Bad" جيانكارلو إسبوزيتو يعلن إسلامه في السعودية

ونشر المستشار ، رئيس ، عبر حسابه على موقع ، تفاصيل إعلان إسلام جيانكارلو إسبوزيتو.وكتب: "نجم فيلم سفن دوجز وBreaking Bad جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد، بعد ارتياحه في التعامل مع أثناء التصوير في ، والفيديو له أمس مع موظفي شركة صلة.. الحمد لله".وجاء الإعلان بالتزامن مع تواصل الاهتمام بفيلم "7DOGS"، الذي احتفل صناعه بعروضه بحضور عدد من نجوم العمل، من بينهم الفنان المصري والممثلة الإيطالية .أبرز المعلومات عن جيانكارلو إسبوزيتووُلد جيانكارلو إسبوزيتو في 28 أبريل/ نيسان 1958 في ، حيث كان والداه يعملان هناك في ذلك الوقت، قبل أن تنتقل الأسرة لاحقًا للاستقرار في منطقة مانهاتن بمدينة الأمريكية.بدأ إسبوزيتو نشاطه الفني في سن مبكرة، وتمكن على مدار سنوات من ترسيخ حضوره بين أبرز الأسماء في صناعة السينما والتلفزيون في . وعُرف بأدائه المتقن للشخصيات ذات الطابع الشرير والمعقد، ليصبح من أكثر الممثلين الذين يلجأ إليهم صناع الأعمال الدرامية والسينمائية لتجسيد هذا النوع من الأدوار.وحقق شهرته العالمية الواسعة من خلال شخصية "جاس فرينج" في مسلسل "Breaking Bad"، وهو الدور الذي حصد عنه إشادات نقدية كبيرة، كما نال بفضله ترشيحات لعدد من ، من بينها " ".أشهر أعمال جيانكارلو إسبوزيتووعاد لتقديم الشخصية نفسها في المسلسل المشتق "Better Call Saul"، حيث واصل تحقيق النجاح، وحافظ على المكانة التي اكتسبها من الدور الأصلي. كما شارك في مسلسل الفانتازيا "Once Upon a Time"، وقدم خلاله شخصية المرآة السحرية " "، ضمن مجموعة من الشخصيات الرئيسية في العمل.وفي السينما، أدى دور تاجر مخدرات ثري في فيلم "The Gentlemen" للمخرج البريطاني جاي ريتشي، وهو أحد الأعمال التي عززت حضوره في أفلام الجريمة والتشويق.وظهر كذلك في مسلسل "The Mandalorian"، مجسدًا شخصية ذات خلفية عسكرية مؤثرة في أحداث العمل، كما لعب دور ستان إدجار في مسلسل "The Boys"، الذي حقق انتشارًا واسعًا حول العالم.ومن أحدث مشاركاته الفنية تجسيده شخصية العمدة الفاسد شيشرون في فيلم "Megalopolis" للمخرج الأمريكي الشهير فرانسيس فورد كوبولا. ويُصنف جيانكارلو إسبوزيتو ضمن أبرز الممثلين الذين برعوا في تقديم الشخصيات المركبة وأدوار الخصوم، وهو ما أكسبه حضورًا لافتًا لدى الجمهور والنقاد في مختلف أنحاء العالم.