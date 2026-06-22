حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري (صورة)

وانتشرت صورة لنجمي الغناء البارزين يحتفلان بالزفاف، مرفقة بعبارة: "الحلم اتحقق.. حصريًا أنباء عن ووائل بعد 21 عامًا".ونقلت تقارير صحفية عن المصادر نفيها القاطع لهذه الأنباء، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من .وأوضحت المصادر أن كفوري غير متزوج بإليسا، وأن كل ما يُنشر بشأن وجود علاقة عاطفية أو زواج بينهما مجرد شائعات ومعلومات غير دقيقة.وأضافت أن العلاقة التي تجمع النجمين تقتصر على الصداقة والاحترام المتبادل والزمالة الفنية الممتدة لسنوات، ولا توجد أي تطورات أو ارتباطات شخصية كما يتم الترويج لها عبر بعض الصفحات.وأكدت المصادر أن صورة زفافهما مولدة بتقنية ، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار التي وصفتها بـ"الحساسة".