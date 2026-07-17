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فضل شاكر يستعد لمغادرة لبنان
فن وثقافة
2026-07-17 | 06:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
170 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشف الصحفي والناقد الفني اللبناني
جمال فياض
أن الفنان
فضل شاكر
استصدر جواز سفر جديدا بعد رفع منع السفر عنه، مما يمهد الطريق أمامه لمغادرة
لبنان
واستئناف نشاطه الفني.
وبحسب
فياض
فإن العاصمة القطرية
الدوحة
ستكون أولى محطات شاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعتزم الاستقرار فيها بشكل دائم، مشيرا إلى أن "المعلومات تؤكد أن شاكر يسعى للحصول على الجنسية القطرية بعد استكمال الإجراءات الرسمية".
وعلى الصعيد الفني، أوضح فياض أن الفنان اللبناني أنهى التحضيرات لإطلاق ست أغان جديدة ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى تسجيل عودة قوية إلى الساحة الغنائية العربية، كما يستعد لإحياء حفلة غنائية في مدينة
الرياض
خلال شهر سبتمبر المقبل، في أول ظهور فني له بعد انتقاله للإقامة في
قطر
.
وأشار فياض إلى أن شاكر سيبدأ برنامجا علاجيا متخصصا فور وصوله إلى الدوحة، بإشراف فريق طبي يتابع حالته الصحية عن كثب، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الصحي بالتزامن مع انطلاق مرحلته الفنية الجديدة، في خطوة تعكس حرصه على تجاوز التحديات الصحية التي واجهها خلال السنوات الماضية، والتركيز على مستقبله الفني بأفضل حال.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو تسعة أشهر من تسليم
فضل شاكر
نفسه للسلطات
اللبنانية
، على إثر تواريه عن الأنظار لما يقارب 13 عاما في مخيم
عين الحلوة
بمدينة
صيدا
، حيث يفتح بذلك صفحة جديدة في مسيرته التي شهدت محطات متقلبة بين الاعتزال، والتفرغ للشؤون الدينية، ثم العودة إلى الغناء، مما يجعله واحدا من أكثر الفنانين العرب إثارة للجدل في العقود الأخيرة.
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