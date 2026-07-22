لا يملك هاتفاً... فضل شاكر في عزلة تامة!

وعقب الإفراج عنه بكفالة مالية من قبل ورفع حظر السفر عنه، كشفت مصادر عن الحالة التي يعيشها الفنان ، وسبب اختفائه وصعوبة التواصل معه.وأشارت المصادر إلى أن شاكر يعيش حالياً حالة من العزلة التامة وأنه غير متاح عبر أي من وسائل الاتصال، مضيفة أن المقربين منه تفاجأوا بأنه لا يملك هاتفاً محمولاً حالياً، ولا يمكن لأحد التواصل معه.وذكرت المصادر أن عدم امتلاك شاكر هاتفاً محمولاً جاء بتعليمات ألزم بها عقب خروجه من السجن مباشرة، ولم تكن قراراً شخصياً اتخذه بنفسه بهدف الراحة أو الابتعاد عن المزعجين.ووصل شاكر إلى العاصمة القطرية ، بعد مغادرته مساء الإثنين، بصحبة أبنائه على متن طائرة خاصة وذلك بمتابعة من السفير في الشيخ .وجاء سفر شاكر عقب الحصول على موافقة رسمية صدرت الأسبوع الماضي من في لبنان، برئاسة العميد وسيم فياض، والتي قضت بـ إلغاء قرار المنع من السفر الصادر ضده.ونفت المصادر تماماً ما تردد بشأن حصوله على الجنسية القطرية، مؤكدة أنه غادر الأراضي باستخدام جواز سفره اللبناني الأصلي، بعدما استرده رسمياً تنفيذاً للقرار القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية.وأضافت المعلومات أن "السبب الرئيسي والوحيد وراء السفر هو خضوع فضل شاكر لفحوصات طبية شاملة، وتلقي العلاج المباشر داخل إحدى المستشفيات الكبرى في الدوحة".وأوضحت المصادر أن إقامة فضل شاكر في قطر تأتي بالدرجة الأولى للسيطرة على وضعه الصحي ومتابعة ضبط مستويات "السكر والضغط"، مشيرة إلى أن السفر ذو طبيعة علاجية مؤقتة.وأكدت المصادر التزام فضل شاكر بالعودة مجدداً إلى لبنان للمثول أمام القضاء، حيث من المقرر أن يحضر جلسة محاكمته القادمة والمحددة يوم 5 آب المقبل.فيما أشارت مصادر أخرى أن إقامة فضل شاكر في قطر ستكون بشكل دائم.وتابعت المصادر أن شاكر انتهى بشكل كامل من تسجيل 6 أغنيات جديدة، وسط استعدادات لطرحها خلال الفترة المقبلة.ويستعد شاكر، بحسب المصادر، للوقوف مجدداً على خشبة المسرح من خلال حفل غنائي ضخم يحييه في مدينة .