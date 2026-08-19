في اليوم العالمي للتصوير.. صور غيّرت نظرة العالم إلى التاريخ

وفي اليوم العالمي للتصوير، الواقع في الــ 19 من آب، نستعرض مجموعة من الصور الّتي لم تخلّد لحظات استثنائية فحسب، بل تركت أثرًا عميقًا في الوعي الإنساني.





فتاة النابالم.. صورة هزّت العالم



عام 1972، التقط المصور الفيتنامي نيك أوت صورة الطفلة كيم فوك وهي تركض مذعورة بعد تعرض قريتها لقصف بالنابالم خلال حرب .أصبحت الصورة رمزًا لمعاناة المدنيين في الحروب، وساهمت في تعزيز المعارضة العالمية للحرب، لتُصنف لاحقًا ضمن أكثر الصور تأثيرًا في العشرين.في عام 1989، وبعد أحداث ساحة تيانانمن في ، وثقت عدسات المصورين مشهد رجل مجهول الهوية يقف وحيدًا أمام رتل من الدبابات.تحوّلت الصورة إلى رمز عالمي للشجاعة والمقاومة السلمية، وما زالت حتى اليوم واحدة من أشهر الصور السياسية في التاريخ الحديث.خلال مهمة 8 عام 1968، التقط رائد أندرز صورة "شروق الأرض" من مدار القمر.أظهرت الصورة كوكب الأرض كجسم صغير معلق في الفضاء، وألهمت حركات حماية البيئة ورسخت فكرة هشاشة الكوكب وضرورة الحفاظ عليه.عام 1993، التقط المصور كيفن صورة لطفل يعاني من المجاعة بينما يقف نسر خلفه.أثارت الصورة نقاشًا عالميًا حول المجاعة في إفريقيا، كما فتحت بابًا واسعًا للجدل حول أخلاقيات التصوير الصحفي ودور المصور في مناطق الكوارث.وثقت صورة التقطها جو روزنثال عام 1945 لحظة رفع العلم الأمريكي فوق جزيرة إيو جيما خلال الحرب العالمية الثانية.تحولت الصورة إلى رمز للنصر والصمود، وأصبحت من أكثر الصور شهرة في التاريخ العسكري.عام 1989، وثقت صور آلاف الألمان وهم يهدمون جدار الذي قسم المدينة لعقود طويلة.أصبحت هذه الصور رمزًا لانتهاء الحرب الباردة وبداية مرحلة سياسية جديدة في أوروبا والعالم.في عام 2015، هزت صورة الطفل السوري آلان كردي، الذي عُثر على جثمانه على أحد التركية بعد غرق قارب كان يقل عائلته، مشاعر الملايين حول العالم.وسلطت الصورة الضوء على أزمة اللاجئين وأصبحت إحدى أكثر الصور الإنسانية تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين.عام 2019، نشر مشروع "تلسكوب أفق الحدث" أول صورة مباشرة لثقب أسود، في إنجاز علمي غير مسبوق شارك فيه مئات العلماء من مختلف دول العالم.وأكدت الصورة صحة نظريات علمية استمرت لعقود، وفتحت آفاقًا جديدة لفهم الكون.في تموز 2024، وبعد تعرض الرئيس الأمريكي لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، التقطت عدسات المصورين صورة له وهو يرفع قبضته في الهواء بينما تظهر آثار الدماء على وجهه، محاطًا بعناصر الحماية.انتشرت الصورة حول العالم خلال ساعات، وتصدرت أغلفة الصحف والمنصات الرقمية، واعتبرها كثير من المراقبين واحدة من أكثر الصور السياسية تأثيرًا في العقد الحالي، لما حملته من رمزية تتعلق بالصمود والتحدي في لحظة استثنائية.رغم التطور الهائل في تقنيات الفيديو والبث المباشر، ما زالت الصورة الفوتوغرافية تمتلك قدرة فريدة على تجميد لحظة واحدة وتحويلها إلى ذاكرة جماعية للبشرية.فمن فيتنام إلى برلين، ومن الفضاء إلى ساحات السياسة، أثبتت هذه الصور أنّ ضغطة زرٍّ واحدة قد تكون كافية لتغيير طريقة فهم العالم لحدث ما، وربّما لتغيير مسار التاريخ نفسه.