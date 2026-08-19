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في اليوم العالمي للتصوير.. صور غيّرت نظرة العالم إلى التاريخ

فن وثقافة

2026-08-19 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
في اليوم العالمي للتصوير.. صور غيّرت نظرة العالم إلى التاريخ
3 شوهد

منذ اختراع الكاميرا، لم تعد الصورة مجرّد وسيلة لتوثيق اللّحظات، بل أصبحت شاهدًا على الأحداث الكبرى وصانعة للرأي العام. فبعض الصور تجاوزت حدود الخبر العابر لتتحول إلى رموز تاريخية ألهمت الشعوب، وأثارت الجدل، ودفعت العالم إلى إعادة النظر في قضايا مصيرية.

وفي اليوم العالمي للتصوير، الواقع في الــ 19 من آب، نستعرض مجموعة من الصور الّتي لم تخلّد لحظات استثنائية فحسب، بل تركت أثرًا عميقًا في الوعي الإنساني.


فتاة النابالم.. صورة هزّت العالم
 


عام 1972، التقط المصور الفيتنامي نيك أوت صورة الطفلة كيم فوك وهي تركض مذعورة بعد تعرض قريتها لقصف بالنابالم خلال حرب فيتنام.

أصبحت الصورة رمزًا لمعاناة المدنيين في الحروب، وساهمت في تعزيز المعارضة العالمية للحرب، لتُصنف لاحقًا ضمن أكثر الصور تأثيرًا في القرن العشرين.



الرجل الذي أوقف الدبابات



في عام 1989، وبعد أحداث ساحة تيانانمن في بكين، وثقت عدسات المصورين مشهد رجل مجهول الهوية يقف وحيدًا أمام رتل من الدبابات.

تحوّلت الصورة إلى رمز عالمي للشجاعة والمقاومة السلمية، وما زالت حتى اليوم واحدة من أشهر الصور السياسية في التاريخ الحديث.



الأرض كما لم يرها البشر من قبل



خلال مهمة أبولو 8 عام 1968، التقط رائد الفضاء ويليام أندرز صورة "شروق الأرض" من مدار القمر.

أظهرت الصورة كوكب الأرض كجسم صغير معلق في الفضاء، وألهمت حركات حماية البيئة ورسخت فكرة هشاشة الكوكب وضرورة الحفاظ عليه.



الطفل والنسر.. صدمة الضمير العالمي



عام 1993، التقط المصور كيفن كارتر صورة لطفل سوداني يعاني من المجاعة بينما يقف نسر خلفه.

أثارت الصورة نقاشًا عالميًا حول المجاعة في إفريقيا، كما فتحت بابًا واسعًا للجدل حول أخلاقيات التصوير الصحفي ودور المصور في مناطق الكوارث.



رفع العلم فوق إيو جيما



وثقت صورة التقطها جو روزنثال عام 1945 لحظة رفع العلم الأمريكي فوق جزيرة إيو جيما خلال الحرب العالمية الثانية.

تحولت الصورة إلى رمز للنصر والصمود، وأصبحت من أكثر الصور شهرة في التاريخ العسكري.



سقوط جدار برلين



عام 1989، وثقت صور آلاف الألمان وهم يهدمون جدار برلين الذي قسم المدينة لعقود طويلة.

أصبحت هذه الصور رمزًا لانتهاء الحرب الباردة وبداية مرحلة سياسية جديدة في أوروبا والعالم.



صورة الطفل آلان كردي



في عام 2015، هزت صورة الطفل السوري آلان كردي، الذي عُثر على جثمانه على أحد الشواطئ التركية بعد غرق قارب كان يقل عائلته، مشاعر الملايين حول العالم.

وسلطت الصورة الضوء على أزمة اللاجئين وأصبحت إحدى أكثر الصور الإنسانية تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين.



أوّل صورة لثقب أسود




عام 2019، نشر مشروع "تلسكوب أفق الحدث" أول صورة مباشرة لثقب أسود، في إنجاز علمي غير مسبوق شارك فيه مئات العلماء من مختلف دول العالم.

وأكدت الصورة صحة نظريات علمية استمرت لعقود، وفتحت آفاقًا جديدة لفهم الكون.



قبضة ترامب المرفوعة.. الصورة التي هيمنت على 2024



في تموز 2024، وبعد تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، التقطت عدسات المصورين صورة له وهو يرفع قبضته في الهواء بينما تظهر آثار الدماء على وجهه، محاطًا بعناصر الحماية.

انتشرت الصورة حول العالم خلال ساعات، وتصدرت أغلفة الصحف والمنصات الرقمية، واعتبرها كثير من المراقبين واحدة من أكثر الصور السياسية تأثيرًا في العقد الحالي، لما حملته من رمزية تتعلق بالصمود والتحدي في لحظة استثنائية.



رغم التطور الهائل في تقنيات الفيديو والبث المباشر، ما زالت الصورة الفوتوغرافية تمتلك قدرة فريدة على تجميد لحظة واحدة وتحويلها إلى ذاكرة جماعية للبشرية.

فمن فيتنام إلى برلين، ومن الفضاء إلى ساحات السياسة، أثبتت هذه الصور أنّ ضغطة زرٍّ واحدة قد تكون كافية لتغيير طريقة فهم العالم لحدث ما، وربّما لتغيير مسار التاريخ نفسه.

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اليوم العالمي للتصوير

فتاة النابالم

شروق الأرض

السودان

جدار برلين

برلين

إيو جيما

الآن كردي

دونالد ترامب

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السومرية

العراق

الشواطئ

ويليام

سوداني

فيتنام

الفضاء

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