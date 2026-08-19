حقيقة تدهور الحالة الصحية لمحمد صبحي

وأكد جمال صبحي، في تصريحات صحافية، أن شقيقه يتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة، نافيًا تعرضه لأزمة طارئة أو مضاعفات استدعت نقله إلى العناية المركزة.وأوضح أن وجود في المستشفى لا يتجاوز كونه إجراءً طبيًا للاطمئنان على صحته، إذ يخضع لمجموعة من الفحوص والتحاليل الدورية، بعيدًا عما جرى تداوله بشأن تعرضه لانتكاسة صحية.وأشار جمال صبحي إلى أن الفنان المصري ينتظر ظهور نتائج الفحوص والتحاليل التي أجراها، على أن يغادر المستشفى بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.وأضاف أنه من المنتظر عودة شقيقه إلى حياته الطبيعية ونشاطه الفني خلال وقت قريب، في ظل استقرار حالته وعدم وجود ما يدعو إلى القلق.وطالب شقيق الفنان المصري الجمهور ووسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المتعلقة بصحته، مؤكدًا مجددًا أن الأنباء التي تحدثت عن تدهور حالته لا أساس لها من .وكان تداول أنباء عن نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة قد أثار تساؤلات واسعة بشأن وضعه الصحي، قبل أن تخرج أسرته لتوضيح حقيقة وجوده في المستشفى وطمأنة جمهوره.ويأتي الاهتمام بالحالة الصحية للفنان المصري بعد أسابيع من فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، تتويجًا لمسيرة طويلة قدم خلالها أعمالًا بارزة في المسرح والدراما والسينما المصرية.