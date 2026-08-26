وفاة نجم فيلم "وحيد في المنزل"

وجاء في خبر الموقع: "توفي الممثل تيم كاري، الذي كان يعاني من مشاكل صحية في غاية الجدية لأكثر من عقد من الزمان، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بمنزله في لوس أنجلوس".ووفقا للموقع، "في عام 2012، أصيب الممثل بسكتة دماغية شديدة، وكان يتنقل على كرسي متحرك".ولد تيم كاري في 19 نيسان 1946 في مدينة وورينغتون بمقاطعة تشيشير في المملكة المتحدة. درس الفنون الدرامية في جامعتي وبرمنغهام.وبدأ الممثل العمل في في ستينيات الماضي. وشارك في أكثر من 200 عمل، حيث جسد على وجه الخصوص أدوار مدير الفندق السيد هيكتور في فيلم"Home Alone 2".والدكتور إن فورتر في "The Rocky Horror Picture Show"، بالإضافة إلى المهرج بيني وايز في فيلم "It" عام 1990، علاوة على ذلك، صنع مسيرة مهنية كموسيقي روك، وعمل في الأداء الصوتي لأفلام الرسوم المتحركة وألعاب الكمبيوتر.